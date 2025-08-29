イギリス訪問中の三笠宮家の彬子さまが、オックスフォードで講演されました。女子ラグビーワールドカップ観戦のため、イギリス訪問中の彬子さまは28日、オックスフォードのアシュモリアン美術館で「衣装がつなぐ王室と皇室のものがたりー日英交流の軌跡ー」をテーマに英語で講演されました。彬子さま「衣装について話すという考えは祖母から得た。昨年、101歳で亡くなった祖母は衣装について多くのことを語ってくれた。そのため、