「ウエスタン、中日２−０阪神」（２８日、バンテリンドーム）阪神・茨木が“急きょ”先発マウンドに上がって５回５安打１失点と粘った。大量失点を喫した直近の登板から修正力を発揮。「前回と前々回がちょっとふがいなかった。しっかり気合を入れて同じミスを繰り返さないように」と底力を見せた。五回は２死一、三塁のピンチを背負ったが、四回までに２安打されていた鵜飼を中飛に打ち取りゼロを刻んだ。四回に１点を失っ