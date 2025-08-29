トランプ米大統領＝6月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は28日の記者会見で、ニューヨークの国連本部で開かれる国連総会一般討論初日の9月23日にトランプ大統領が演説すると発表した。トランプ氏の2期目就任後、国連総会に出席するのは初。前日22日にニューヨーク入りし、滞在中に各国首脳と会談するとみられる。国連総会一般討論での演説は2020年9月以来。トランプ氏は米国第一主