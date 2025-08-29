関西大の宮本勝浩名誉教授（８０）は２８日、阪神が２年ぶりにセ・リーグを制した場合、日本全体での経済効果が約１０８４億４５１３万円、関西地域では約９７６億６２万円に上るとの試算を発表した。２００５年以降の優勝チームでは最大規模になるという。２３年の優勝時は関西で約８７２億円の経済効果があると発表していたが、宮本氏の試算によると今回は「アレ」を約１００億円上回るという。主な要因として観客動員数の増