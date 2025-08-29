阪神の大竹耕太郎投手（３０）が２８日、先発する２９日・巨人戦（甲子園）で、ホームの声援を味方につけて白星に導くと意気込んだ。夏のロードを終え、約１カ月ぶりに帰還する甲子園の初戦を任された左腕。聖地では今季５試合に登板し、４勝０敗、防御率１・１０と好相性を誇る。「やっぱり歓声というか。ビジターより気持ちが乗っていきやすい」と明かし、「僕らも、お客さんも甲子園は久々なので。甲子園の雰囲気も味方につ