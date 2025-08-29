◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）悪い流れを断ち切れなかった。一度は逆転するも、すぐにひっくり返され、最後は突き放され、５点差で敗戦。４連敗で借金２となった。球団史上初の「シーズン３度のマツダ同一カード３連戦３連敗」を食らった。阿部監督は「みんな勝とうと思ってやっている」と選手を責めず、屈辱の結果を受け止めた。日米通算２００勝目を目指した田中将が先発。１点リード