◆米大リーグジャイアンツ―カブス（２８日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）カブスの今永昇太投手が２８日（日本時間２９日）、敵地のジャイアンツ戦に先発。１回に味方が１点を先制も、その裏ディバースをフルカウントから歩かせた直後、アダメズに初球の外角高めの直球を左翼スタンドにたたき込まれて逆転された。約１か月半の負傷者リスト入りを挟んで、開幕直後は８試合で７本の被本塁打だった