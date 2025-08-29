日曜札幌5R（芝1800メートル）でデビュー予定のネッタイヤライ（牡）は矢作厩舎が送り出すコントレイル産駒“3号”だ。最終追い切りは札幌芝コースで5F69秒7〜1F11秒6をマーク。併せた格上の3歳馬2頭をあおるような動きを披露した。付きっきりで調教にまたがる古川奈は「追い切りを重ねるごとに良くなっています。走り出したら前向きさはありますし、初戦からしっかり力を出してくれるんじゃないかなと思います」と胸を張った