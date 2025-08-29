◇セ・リーグ阪神4―5DeNA（2025年8月28日横浜）阪神・中野が今季初の1番に入り、2安打2盗塁と躍動した。「（1番への）意識はないです。とにかく塁に出ることだけを考えていた」。1点劣勢の6回先頭で2番手右腕・佐々木から中前打を放つと、1死から森下の初球に二盗。8回1死からの第4打席でも4番手右腕・伊勢から中前へ運ぶと、続く熊谷の6球目にスタートを切って二塁を陥れた。打順は一つ上がっても、リードオフマンとし