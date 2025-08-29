◇セ・リーグ阪神4―5DeNA（2025年8月28日横浜）横浜の夜空に描かれた放物線が歯車を狂わせた。DeNA戦は初先発となった阪神・伊原はプロ初の1試合2被弾。5回6安打3失点で7敗目。球団新人左腕の6連敗は91年の湯舟敏郎以来となった。「せっかく味方が先制してくれているのにもかかわらず、勝ち越したままバトンを渡せない。5、6回投げきれないというところは、まだまだ力不足だなと思います」2回に先頭の宮崎に左翼フェ