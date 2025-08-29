初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第9話をごらんください。 無痛分娩のはずが、急きょ緊急帝王切開になったkantabouさん…。不安を感じなから、準備が着々と進んでいきます。 ©kantabou20