◇セ・リーグ阪神4―5DeNA（2025年8月28日横浜）阪神の破竹の勢いがいったんストップした。今季初の1試合3被弾。DeNA戦の連勝は「7」、横浜での連勝は「5」、ビジターの連勝は「6」で止まった。敗れたとはいえ、底力を見せた。3点を追う9回に2点を返した。9回に2点差をひっくり返した26日のカード初戦と同様に守護神の入江を攻め、紙一重の展開に持ち込んだのは収穫。藤川監督は、29日からの伝統の一戦に目を向けた。