◇セ・リーグ阪神4―5DeNA（2025年8月28日横浜）阪神・近本は長期ロード中の疲労を軽減したい首脳陣の意図もあり、19日の中日戦に続く積極的休養措置でベンチスタートとなった。1点差に追い上げた9回2死一塁で代打で出場。スタンドも沸いたが、一ゴロ凡退。自己ワーストの5試合連続無安打で、自己ワースト更新の25打席連続無安打となった。体調などについては「分からない」と繰り返した上で「明日から巨人戦なので頑張