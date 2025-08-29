記者会見する米ホワイトハウスのレビット報道官＝28日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン、キーウ共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は28日の記者会見で、ロシアによるウクライナの首都キーウへの大規模攻撃に対し、トランプ大統領が「不満」を示したと明らかにした。ロイター通信によると、ドイツのメルツ首相はロシアとウクライナの首脳会談は「実現しないことが明らかだ」と述べた。和平交渉の停滞が鮮明になっ