【モスクワ共同】ロシア国防省は28日、ドナウ川河口でウクライナ海軍の中型偵察艦「シンフェロポリ」を無人艇による攻撃で撃沈したと発表し、撃沈時とされる映像も公開した。ロシア側がウクライナ艦艇に対する攻撃成果を発表するのは珍しい。ウクライナ・メディアによると、ウクライナ海軍のプレテンチュク報道官は28日、海軍の艦艇のうち1隻が攻撃を受けたことを認め、乗員1人が死亡、複数が負傷したと明らかにした。乗員数人