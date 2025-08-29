木曜追いのエンヴィーミーは清水亮助手を背に坂路へ。馬なり単走でテンから軽快にラップを刻んで4F51秒0〜1F13秒2。清水亮助手は「今朝はしっかり時計を出す調整をしました。テンションが高い馬なのでこの後、レース当日までうまく調整を進めたい」と思い描く。福島遠征の前走未勝利は果敢にハナを切って逃げ切り勝ち。「切れるというより長く脚を使う感じ。前走が能力を感じる勝ちっぷり。ここも前走のような形に持ち込めれば