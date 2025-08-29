元JRA騎手の藤田菜七子さん（28）が28日、門別競馬場で行われたJpn3「スポーツニッポン杯第37回ブリーダーズゴールドカップ」の誘導馬に騎乗し、出走馬を華麗にエスコートした。「775」のゼッケンを着けた馬の背で、引退から約10カ月ぶりとなる騎乗姿を披露。ダブルハートボンドに騎乗した同期の坂井瑠星と言葉を交わす場面も見られた。詰めかけた観客から大きな歓声を浴びた藤田さんは「緊張はしましたけども、おとなしい馬だ