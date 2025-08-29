今回は「子どもに食べせたくない2大NGアイス」として、「アイスクリーム」の種類や材料などを見ていきます（写真：jsenan／PIXTA）【図でわかる】アイスは実は「４種類」に分類される！食品衛生法に基づいた、厚生労働省の定義は？70万部の大ベストセラー『食品の裏側――みんな大好きな食品添加物』の著者、安部司氏が、このたび料理家のタカコナカムラ氏とともに『日本人なら必ず食べたい安部おやつ』を上梓した。砂糖と油が大量