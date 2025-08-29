9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSCU18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表が28日、那覇市内で始動した。今夏の甲子園で初優勝した沖縄尚学のエース左腕・末吉良丞は2年生で唯一の選出。23日の決勝で救援登板した疲労を考慮され、ブルペン入りしなかった。9月2日には捕手の宜野座恵夢（3年）ら沖縄尚学のチームメートもメンバー入りした沖縄県高校選抜との壮行試合が控えており「自分の持ち味を発揮したい」と見据