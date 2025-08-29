「ＤｅＮＡ５−４阪神」（２８日、横浜スタジアム）スタンドの驚きを阪神・中野が歓声に変えた。近本が休養でスタメンを外れ、今季初めて１番で先発出場。“代役”としては十分過ぎる２安打２盗塁にも、試合後は「勝てなかったことが悔しい」と唇をかむ。だが、不測の事態も起こり得る終盤戦。新たな可能性を示した。１点を追う六回だ。先頭で打席に立つと中前打でチャンスメーク。２−２から低めのフォークに食らい付いた。