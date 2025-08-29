◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）日米通算２００勝に王手をかけている田中将だったが、２回５失点で敗戦投手。王手から最初の試合で到達とはならなかった。日本で通算２００勝２４人と、日米通算２００勝投手３人の合わせて２７人の、２００勝に王手をかけてからかかった試合数をみると、初戦９人４戦目３人２戦目８人５戦目１人３戦目６人昨年のダルビッシュ有など、９人が即達成