◆米大リーグドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７４９日ぶり、移籍後初の勝利投手となった。投手・大谷の“現在地”を１９年から取材を続けるメジャー担当キャップの安藤記者が「見た」。＊＊＊ようやくたどりついた。２３年９月に右肘手術を受け、右腕にギプスをしてエンゼルスタジアムに登場してから１年１１か月。復帰勝利ま