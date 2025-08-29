8月29日未明、浜松市中央区で住宅を全焼する火事があり、家の中から2人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】「建物が燃えている。避難状況がわからない」未明に住宅全焼火災 家の中から2人の遺体見つかる=浜松市中央区 29日午前2時半頃、浜松市中央区新橋町で「建物が燃えている。避難状況がわからない」「火が見える。平屋が燃えている」と近所に住む人や通行人から消防に通報がありました。 警察と消防によりますと、火は