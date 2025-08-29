「ＤｅＮＡ５−４阪神」（２８日、横浜スタジアム）４番の一発は空砲に終わった。阪神の佐藤輝明内野手（２６）が初回に特大の先制３３号２ラン。月間７本目で、自己最多の同８本塁打にあと１本とした。チームは逆転負けで連勝も４でストップ。巨人が敗れたため優勝マジックは「１１」となった。夏の長期ロードを１４勝７敗１分けで終え、２９日から甲子園に戻って巨人との３連戦を控える。２年ぶりの栄冠へ最終コーナーに入る