◆米大リーグドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７４９日ぶり、移籍後初の勝利投手となった。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、２４年のド軍入団後に投手復帰へのリハビリを二人三脚で支えてきたヘッドアスレチックトレーナーのトーマス・アルバート・トレーナーがスポーツ報知に手記を寄せた。＊＊＊＊翔平が投手に復帰