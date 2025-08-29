「ＤｅＮＡ５−４阪神」（２８日、横浜スタジアム）ゲームセットの瞬間まで、虎の闘志をたぎらせた。３点を追う九回、１点を返し、なお２死二塁から阪神の新鋭・高寺が中前タイムリー。１点差に迫り代打・近本が登場すると、横浜の虎党は地鳴りのような大歓声だ。２日前の再現に期待が高まる中、一ゴロに終わったが、最後まで希望を届けた。「明日から甲子園に久しぶりに戻れるんでね。非常に楽しみに戻りたいと思いますね」