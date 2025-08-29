解体工事を手がける新潟県田上町の鼓太郎架設が、新潟地裁三条支部より破産開始決定を受けた。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチ新潟支店によると、設立以来、住宅やアパートなどの足場の組み立て解体工事を取り扱ってきた鼓太郎架設は、周辺地域の工務店の下請工事を中心に営業基盤を確立していた。しかし、市況低迷により受注は減少傾向となり、2024年12月期の売上は1600万円まで後退。もともと低収益体質であ