再稼働に向けた準備が進む東京電力柏崎刈羽原発に関して8月27日、自民党新潟県連の幹部が電力の消費地だけでなく、原発の立地地域もメリットを享受できるよう制度の見直しを国に求めました。 27日、東京・霞ヶ関にある内閣府の城内特命担当大臣のもとを訪ねたのは自民党県連の幹部。手渡したのは柏崎刈羽原発の防災対策に関する要望書です。【自民党県連岩村良一 幹事長】「新しく新潟県行政からも、あるいは原発立地圏等からも