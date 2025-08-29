巨人・石川達也投手（２７）が移籍後初めて登録抹消されることが２８日、分かった。疲労を考慮しての措置とみられる。同日の広島戦（マツダ）に３番手で登板し２回５安打１失点だった。ＤｅＮＡを戦力外となって今季加入した左腕は、開幕ローテ入りして３月３０日のヤクルト戦で移籍後初先発でプロ初勝利。チーム事情で５月からは本職の中継ぎに戻り、１１試合連続無失点を２度記録するなど一時は勝ちパターン入りしていた。こ