東京電力は柏崎刈羽原発7号機の原子炉に入った燃料を10月21日から約2週間かけて取り出すと発表しました。 【柏崎刈羽原発稲垣武之 所長】「長期停止となることから、燃料を原子炉内から使用済み燃料プールへ移すこととし、これに伴い、原子炉の試験使用は中止となる」柏崎刈羽原発の稲垣武之所長がこう話したのは、10月13日にテロ対策施設の設置期限を迎える7号機についてです。人手不足などにより、7号機のテロ対策施設