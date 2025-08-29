8月29日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・菊池市七城町亀尾（スピード違反）国道445号線・・・上益城郡御船町滝尾（スピード違反）  ＜午後＞国道208号線・・・玉名郡玉東町木葉（携帯電話）国道268号線・・・水俣市中鶴（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行