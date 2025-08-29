前巨人で２４年からイースタン・リーグに新規参入したオイシックスでプレーする三上朋也投手（３６）が、今季限りで現役引退することが２８日、分かった。近日中にも正式発表される。ＪＸ―ＥＮＥＯＳから１３年ドラフト４位でＤｅＮＡに入団し、２２年までプレー。２３年は巨人と育成契約を結び、同年５月に支配下登録され、２２試合に登板も戦力外となった。その後、オイシックスから「協力してチームをつくってもらえないか