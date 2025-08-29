◆米大リーグドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、２度目の右肘手術後初となる白星をつかんだ。本拠のレッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で出場し、５回２安打１失点、球団新１試合１９奪三振にも貢献する今季最多９Ｋの快投を披露。エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）ジャイアンツ戦以来７４９日ぶり、