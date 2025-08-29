3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。8月26日（火）の放送では、進路に迷う高校生の生徒（リスナー）と直接電話をつなぎ、石原がお悩み相談に乗りました。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）石原：生徒のみんなの「普通」を受け止める「SaucyLOCKS!」のメイン授業「普通にしんどい