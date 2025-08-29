オリックス・九里亜蓮投手（３３）が２８日、２９日の西武戦（ベルーナＤ）で「救い投げ」を誓った。ＣＳ争いへ５・５ゲーム差をつける相手と３連戦の初戦を託される右腕。「１イニングでも長く任せられる投手を目指してやっている。１アウトでも長く（多く）投げられるようにしたい」と完投を理想とした。２６日のロッテ戦（京セラＤ）に続き、３０日の２戦目は川瀬を１番手とした今季２度目のブルペンデーを採用予定。今週の