オリックス・森友哉捕手（３０）が、２９日のウエスタン・リーグ、中日戦（ほっと神戸）で実戦復帰することが２８日、決まった。右太もも裏の筋損傷から回復し、７月５日のロッテ戦（ほっと神戸）以来となる試合出場。順調なら９月初旬に１軍合流する可能性が高くなった。同日の中日戦にはファーム調整中だった曽谷龍平投手（２４）が先発。成長過程による腰のコンディション不良から山下舜平大投手（２３）の今季初先発も目前で