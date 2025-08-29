29日午前4時54分頃、茨城県沖を震源とするマグニチュード4.4の地震が発生し、福島県、茨城県で最大震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要29日午前4時54分頃、福島県、茨城県で最大震度3を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県沖(北緯36.7度、東経141.0度)で、震源の深さは約90km、地震の規模(マグニチュード)は4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測