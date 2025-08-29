◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２７日・マツダスタジアム）広島・中村奨が、ダメ押しの一撃を浴びせた。３点リードの７回２死一塁から左越えへ６号２ラン。「追加点が欲しかった。最高の結果」。初回には先頭で、田中将攻略の口火を切る中前打。１７日のヤクルト戦（マツダ）以来、プロ２度目の４安打固め打ちだ。５月１６日以来、１０４日ぶりの４連勝の主役となった。２年目左腕の高が、６回３失点と粘って３勝目。