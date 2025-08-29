◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４阪神（２８日・横浜）会見場に現れた阪神・藤川監督は、すでに次戦を見据えていた。４連勝でストップしても、開口一番「あしたから甲子園に久しぶりに戻れるんでね、非常に楽しみに戻りたいと思います」と切り替えを強調。４週間ぶりとなる甲子園で迎え撃つ、２９日からの巨人３連戦に思いをはせた。恒例の長期ロードは１４勝７敗１分けで終えた。この日は３点ビハインドの９回に１点差に