◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４阪神（２８日・横浜）阪神・伊原は生命線のコントロールにばらつきが出ている。松尾、オースティンに浴びた一発はともに、ベルト付近に浮いた甘いボール。いとも簡単にスタンドまで運ばれた。７月までは被本塁打がゼロだったが、この日はプロ入り後、ワーストの２被弾。これが、１年を通して戦うプロの難しさと言える。春先は右打者へのクロスファイアー、アウトローの制球がバチバチに決