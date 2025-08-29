※経済指標 ＊米GDP改定値（第2四半期）（前期比年率）21:30 結果3.3％ 予想3.1％速報3.0％ ＊個人消費 結果1.6％ 予想1.6％速報1.4％ ＊GDP価格指数 結果2.0％ 予想2.0％速報2.0％ ＊PCEコア価格指数 結果2.5％ 予想2.5％速報2.5％ ＊米新規失業保険申請件数（8月23日週）21:30 結果22.9万人 予想23.0万人前回23.4万人（23.5万人から修正） ＊米中古住宅仮契