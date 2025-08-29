「ＤｅＮＡ５−４阪神」（２８日、横浜スタジアム）阪神は追い上げ及ばず敗れ、連勝が４で止まった。先発の伊原が２本塁打を浴びて５回３失点で降板。２番手の湯浅も知野に２ランを献上した。打線は初回に佐藤輝の３３号２ランで先制後は沈黙したが、九回に１点差に迫る粘りをみせた。藤川監督は伊原について「まず最後まで１年目に故障なく乗り切ること」と期待を込めていた。以下、藤川監督との一問一答。◇◇−伊