¡Ö£Ä£å£Î£Á£µ¡Ý£´ºå¿À¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Þ¤¿Éé¤±¤¿¡£ºå¿À¡¦°Ë¸¶¤¬£²ÈïÃÆ¤Ëµã¤­¡¢¤È¤¦¤È¤¦£·ÇÔÌÜ¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï´Å¤¤µå¤À¤Ã¤¿¡£¹â¤µ¤ä¥³¡¼¥¹¤ò´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¡¢Åê¤²¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸À¤¤Ìõ¤Ï¤»¤º¤ËÌÔ¾Ê¡£¿·¿Í¤¬¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é²ó¤ËÌ£Êý¤¬£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¤¤¤­¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¾¾Èø¤Ëº¸ÍãÀÊ¤ÎºÇ¿¼Éô¤ØÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤ò¿©¤é¤¦