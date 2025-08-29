アメリカのホワイトハウスはトランプ大統領が9月の国連総会に出席し、一般討論初日の23日に演説を行うと発表しました。ホワイトハウスのレビット報道官は28日、トランプ大統領が9月22日にニューヨークに入り、国連総会の一般討論初日の23日に演説を行うと明らかにしました。一般討論は国連加盟国の国家元首らが順番に演説するもので、国際社会に向けて外交メッセージを発信する場として注目されています。トランプ大統領は1期目の2