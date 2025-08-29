29日午前4時54分ごろ、福島県、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、福島県の玉川村と楢葉町、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、東海村、それに土浦市です。【各地の震度詳細】■震度3□福島県