【モデルプレス＝2025/08/29】「ROIROM（ロイロム）」として活動する本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）による日本テレビ系初の冠番組「ROIROM ROAD（ロイロム ロード）」が、9月5日、12日の2週にわたり放送決定。2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地「沖縄」で“ルーツ旅”を行う。【写真】車でドライブ中のROIROM◆ROIROM、日テレ初の冠番組決定ROIROMはオーディション番組で注目を浴びた本多と浜川によるユニ