Hey！Say！JUMPの中島裕翔（32）が28日をもってグループを電撃卒業した。当日の昼過ぎにグループのファンクラブなどで発表した。今後はSTARTOENTERTAINMENTに残り、俳優として活動する。グループは7人体制で活動を継続。31日の野外音楽祭「a―nation」にも新体制で出演する。中島はこの日「本日をもちましてHey！Say！JUMPを卒業させていただくこととなりました」とコメント。多くの人を驚かせた発表について「自分とは何な