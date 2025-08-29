アイドルグループ「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の中島裕翔（３２）が２８日付でグループを卒業することになった。この日、ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは声明の中で「（グループが）２０周年に向けての協議を重ねていく中、中島より個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。その思いを、全員が尊重するという結論に至りました」と説明。中島も「中途半端な思いで何かを残すのではなくここで卒業する