ENEOSの宮沢健太郎新監督が、改めて重責をかみしめた。監督として大会最多4度の優勝に輝いた大久保秀昭氏（現チームディレクター）から引き継ぎ迎えた初の全国大会。入場行進を終えると「選手、コーチとは責任感が違います」と身を引き締めた。出番はしんがりの9月2日第3試合とあり、29日に日本製鉄鹿島とオープン戦を行う。「選手の頑張りを見ながら我々もしっかり準備したい」と話した。