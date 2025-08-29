日本通運の最速155キロ右腕・冨士が快投を誓った。29日の日本製鉄瀬戸内戦に先発が有力視される今秋ドラフト候補は「任された場所を全力で投げたい」と意気込んだ。開会式のチーム紹介で「155キロの冨士投手」とアナウンスされた23歳は「ビックリしました」と照れたが、入社1年目の昨夏に東京ドームのマウンドは経験済みで不安はない。24年育成ドラフト1位で西武に入団した大和は5学年下の弟。兄弟でプロ野球選手になるために